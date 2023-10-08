Лавров и глава ЛАГ обсудят тему эскалации арабо-израильского конфликта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет встречу с генсеком Лиги арабских государств 9 октября. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в своем телеграм-канале.

"У России и ЛАГ насыщенная повестка дня, но с учетом драматической эскалации арабо-израильского конфликта этой теме будет уделено первоочередное внимание", – поделилась она.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. По стране было запущено более 3 тысяч ракет. Десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

В ответ армия обороны Израиля заявила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер страны Биньямин Нетаньяху в обращении к нации рассказал, что государство находится в состоянии войны. Он поручил осуществить широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

На этом фоне Москва призвала Израиль и Палестину прекратить огонь и сесть за стол переговоров.