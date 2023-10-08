США намерены 8 октября объявить о военной помощи Израилю – Блинкен

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США намерены объявить о военной помощи Израилю в воскресенье 8 октября заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова приводит ТАСС.

Как сообщил Блинкен, США рассматривает дополнительные запросы о военной помощи, которые направляет Израиль.

Блинкен также напомнил, что, согласно меморандуму, подписанному в период президентства Барака Обамы, США оказывают военную помощь Израилю на сумму 3,8 миллиарда долларов в год.

Помимо этого, Блинкен отметил, что США на данный момент не располагают какими-либо свидетельствами, которые позволили бы говорить, что за атакой ХАМАС на Израиль стоит Иран

В субботу 7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. В ответ армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.

Ранее премьер-министр Израиля сообщил о том, что страна официально перешла в "состояние войны". Это решение одобрил военно-политический кабинет страны.