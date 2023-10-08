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08 октября, 15:15

Транспорт

Самолет "Израильских авиалиний" прилетел из Тель-Авива в Москву

Самолет "Израильских авиалиний" прилетел из Тель-Авива в Москву

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Самолет из Тель-Авива вылетел в Москву

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Самолет из Тель-Авива приземлился в аэропорту Домодедово. Ранее сообщалось, что он должен был прилететь в 14:00 8 октября.

В воскресенье утром самый дешевый билет стоил больше 250 тысяч рублей. Но, видимо, желающих лететь по такой цене оказалось немного. Поэтому перед вылетом стоимость снизилась в пять раз – теперь можно оформить билет за 50 тысяч рублей без багажа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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