Собянин: Троицкая линия станет одним из самых протяженных радиусов метро

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Основные строительные работы на Троицкой линии метро будут завершены до конца 2024 года, заявил Сергей Собянин в ходе осмотра строительства станции "Новаторская".

"На всех 11 станциях Троицкой линии первой очереди ведутся активные строительные работы. Общая готовность предполагает, что до конца 2024 года основные строительные работы на линии будут выполнены. Здесь на "Новаторской" формируется одна из главных пересадочных линий. Это пересечение БКЛ и Коммунарской (Троицкой. – Прим. ред.) линии. И здесь будет сформирован основной пассажиропоток", – сказал мэр Москвы.

В свою очередь, гендиректор компании-подрядчика АО "УРСТ" Сергей Григоркевич отметил, что станция "Новаторская" готова на 78%. При этом готовность верхнего строения путей станции составляет 91%, всех конструкций – 96%. Он подчеркнул, что архитектурно-отделочные работы выполнены на 60%, инженерные сети подготовлены на 19%.

По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, Троицкая линия Московского метрополитена пройдет от станции МЦК "ЗИЛ" до Троицка. Эта линия станет одним из наиболее протяженных радиусов метро и самым большим за МКАД – всего 42 километров и 17 станций.

В пресс-службе отметили, что в зоне ее пролегания живут порядка миллиона человек, в том числе свыше 400 тысяч граждан живут в пешей доступности от строящихся станций.

Сейчас ведется строительство первой очереди общей протяженностью 25,2 километра. На линии будут возведены станции "ЗИЛ", "Крымская", "Академическая", "Вавиловская", "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева", "Тютчевская", "Корниловская", "Бачуринская", "Коммунарка". Вторая линия находится на стации разработки и утверждения градостроительной документации.

Станция "Новаторская" Троицкой линии метро будет самым большим пересадочным узлом данной ветки. Ожидается, что первые годы пересадкой будут пользоваться около 50 тысяч пассажиров в сутки, в том числе станцией – до 10 тысяч пассажиров в день. К 2030 году пассажиропоток транспортного хаба сможет превысить 80 тысяч человек, включая станции Троицкой линии – около 20 тысяч человек.

В конце сентября Собянин поручил ускорить темпы строительства Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро. Рублево-Архангельская линия метрополитена объединит деловой центр "Москва-Сити" с северо-западными районами внутри МКАД и за ее пределами. Бирюлевская линия метро поможет быстрее добираться 600 тысячам человек, которые проживают в районах Даниловском, Нагатинский Затон, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное.

"Мой район. Навигатор": завершаются работы на станции "Новаторская"