В Москве завершились основные работы по благоустройству у станции МЦД-4 Внуково

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Основные работы по благоустройству территории рядом со станцией МЦД-4 Внуково подошли к финалу, рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Там обустроили удобные маршруты от жилой застройки, сделали комфортные пересадки с одного вида транспорта на другой, уточнил он. В границы благоустройства вошел участок Внуковского шоссе от улицы Железнодорожной до пересечения с улицей Писательские Дачи.

Работники проложили почти 240 метров водосточной сети, а также выложили новые тротуары и расширили существующие. Площадь пешеходной зоны составила порядка 3,3 тысячи "квадратов". Вместе с этим специалисты заменили асфальтобетонное покрытие проезжей части, создали три наземных пешеходных перехода.

"Территорию теперь освещают почти 40 фонарей и уличных торшеров, все переходы оснастили опорами контрастного освещения. Для пассажиров общественного транспорта установили два современных остановочных павильона, организовали парковочные карманы", – заключил Бирюков.

Ранее Сергей Собянин подвел итоги работ по благоустройству в центре столицы. По его словам, в этом году специалисты навели порядок около входа на станцию метро "Цветной бульвар" и перед Цирком Никулина, старый асфальт заменили на гранитную плитку крупного формата.

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