В Москве завершили благоустройство возле станции БКЛ "Нагатинский Затон"

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты завершили благоустройство территории в районе станции "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Главной задачей было сделать территории в районе метро комфортными для местных жителей и пассажиров, обустроить удобные маршруты от жилой застройки", – приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Бирюков уточнил, что работы прошли на участке Коломенской улицы от метро до улицы Речников, в том числе на набережной Нагатинского затона, а также в Проектируемом проезде № 183.

По итогам благоустройства воздушные линии проводов убрали под землю, тротуары расширили, обновили дорожное покрытие и проложили дополнительные 250 метров водосточной сети. Также там обустроили парковочные карманы и установили шесть новых остановок общественного транспорта.

Территорию озеленили, в частности разбили газоны и высадили больше 100 деревьев. Было улучшено уличное освещение: в рамках благоустройства установили свыше 200 фонарей и 18 опор контрастного освещения на пешеходных переходах.

Вдоль Коломенской улицы появилась велодорожка, а на набережной Нагатинского затона обустроили прогулочный экомаршрут у воды с террасами, зонами отдыха, детскими и спортивными площадками.

Ранее благоустройство завершилось в парке имени 40-летия ВЛКСМ на Университетском проспекте. Проект работ был разработан на основе архивных материалов, поскольку парк является объектом культурного наследия регионального значения.



Сергей Собянин сообщил о завершении благоустройства парка имени 40-летия ВЛКСМ