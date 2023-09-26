Ландшафтный парк с прудом обустроят на территории ЖК в Раменках – Бочкарев

Фото: stroi.mos.ru

Ландшафтный парк с прудом обустроят на территории жилого комплекса "Крылья" на улице Лобачевского в районе Раменки. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на исполняющего обязанности заммэра города Андрея Бочкарева.

"Декоративный водоем будет иметь круглую форму, его диаметр составит около 19 метров, максимальная глубина – почти два метра", – рассказал Бочкарев.

Он уточнил, что часть пруда будет представлять из себя природный водяной фильтр – биоплато. В нем высадят различные растения, в том числе тростник и камыш.

В свою очередь, исполняющая обязанности главы Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что работы по благоустройству пройдут на территории площадью 6,3 гектара. Помимо водоема, там появится велотрасса, скалодром, столы для пинг-понга, места для тихого отдыха детские и спортивные площадки, амфитеатр со сценой.

В настоящее время уже начались работы по созданию водоема, в частности, завершилась разработка котлована. Далее специалистам предстоит обустроить песчаное основания.

Ранее сообщалось, что с 2020 года возле столичных поликлиник обустроили больше 600 зон отдыха. Там установили лавочки и навесы, предусмотрели велопарковки, а также улучши уличное освещение.

