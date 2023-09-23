Скейт-парк и памп-трек построили в парке в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Скейт-парк и памп-трек построили в рамках благоустройства парка в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Провели благоустройство территорий в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки. Главной задачей было создать комфортное пространство для отдыха и занятий спортом, прогулок с детьми", – сказал заммэра Петр Бирюков, курирующий комплекс.

Площадки для катания на скейтбордах, самокатах и велосипедах обустроили в составе спортивного кластера, который расположился на месте снесенных гаражей в районе станции метро "Зябликово".

Так, площадь скейт-парка составила 800 квадратных метров. Он поделен на зоны по уровню подготовки райдеров. А центральным элементом площадки стал боул. Что касается памп-трека, то его протяженность составила 51 метр. Он предназначен для спортсменов всех возрастов.

Кроме того, в рамках работ по созданию спортивного кластера были обустроены две баскетбольные площадки, три поля для стритбола, два теннисных корта, две детские спортивно-игровые площадки, а также зона с тренажерами и столами для пинг-понга.

Ранее в столице завершилось благоустройство на улице Коломникова, а также на территориях вблизи культурного центра "Москвич" и станции "Текстильщики". В ходе работ специалисты, в частности, привели в порядок тротуары, обновили освещение, проложили дополнительные ливневки.



Благоустройство территории около КЦ "Москвич" завершили на юго‑востоке столицы