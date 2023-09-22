Завершено благоустройство улицы Коломникова и территории возле центра "Москвич"

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Работы по благоустройству завершили на улице Коломникова, а также на территориях рядом с Культурным центром "Москвич" и станцией "Текстильщики". Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Как отметил исполняющий обязанности заммэра Петр Бирюков, в рамках реализации проектов были созданы еще более комфортные условия для жизни москвичей. Так, для горожан обустроили зоны для отдыха и прогулок.

"В ходе работ проложили дополнительную ливневую канализацию, заменили покрытия тротуаров и проезжей части и привели к нормативной ширине полосы движения, что позволило расширить пешеходную часть", – уточнил он.

Кроме того, на указанных территориях обновили систему освещения. Теперь там работают энергоэффективные фонари. В свою очередь, контрастное освещение предусмотрели на пешеходных переходах.

Цветочные вазоны, качели и скамейки появились вблизи культурного центра "Москвич" и выхода со станции метро "Текстильщики", которые располагаются недалеко друг от друга. Реконструировали лестницу, ведущую к центру, установили пандус.

Стены вдоль завода "Москвич" и площадки "Печатники" ОЭЗ "Технополис "Москва" украсили граффити на тему истории этих объектов.

Оборудовали современные остановки общественного транспорта, где теперь появилась возможность заряжать устройства. Обустроили дополнительные парковки и точки велопроката. Проведены работы по озеленению территорий.

Ранее Сергей Собянин подвел итоги благоустройства на северо-востоке Москвы. По его словам, в этом сезоне реализовали сразу несколько крупных проектов.

Так, в парке "Долгие пруды" в районе Северном провели функциональное разделение территорий. Ближе к жилым домам оборудовали зоны отдыха со смотровыми площадками и амфитеатром, спортивную зону с тренажерами, боксерскими грушами и воркаут-комплексом, а также игровые площадки для детей разных возрастов.



Собянин поручил усилить программы благоустройства городской среды