Собянин утвердил проекты благоустройства территорий вблизи станций МЦД-3

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин утвердил ряд проектов по благоустройству территорий вблизи станций Авиамоторная, Сортировочная, Ховрино и Грачевская третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). Об этом он рассказал в своем официальном телеграм-канале.

Он отметил, что ремонтные работы начнутся на участках от Боровской улицы до станции столичного метрополитена "Авиамоторная", а также от МКАД до Фестивальной улицы.

По словам Собянина, специалисты должны заняться реконструкцией станций Авиамоторная, Грачевская и Ховрино МЦД-3, восстановить пешеходный мост через железнодорожные пути, связывающий проезд Энтузиастов и улицу Буракова, а также возвести новый мост, который позволит горожанам перемещаться между Ионинской и Золотой улицами.

Также в рамках благоустройства планируется построить в створе Ижорской улицы внеуличный пешеходный переход через пути МЦД, он позволит связать район Западное Дегунино с Ховрино, добавил мэр.

Вблизи станций в том числе будут установлены остановки наземного транспорта, появятся парковки для горожан, подчеркнул Собянин.

"МЦД-3 мы запустили в августе. В результате ежедневные поездки горожан стали еще быстрее и комфортнее, а нагрузка на метро и прилегающие автомагистрали снизилась", – резюмировал градоначальник.

Движение пассажирских поездов по МЦД-3 было запущено в Москве 17 августа. За первую неделю работы диаметра по нему проехали более двух миллионов раз. Отмечалось, что этот показатель свидетельствует о востребованности и удобности нового маршрута для пассажиров.



Названы самые часто используемые станции МЦД-3