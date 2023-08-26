Больше 2 млн поездок совершили на МЦД-3 за неделю его работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Больше 2 миллионов поездок совершили пассажиры на третьем маршруте Московских центральных диаметров за неделю после его запуска 17 августа. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Уже за первый полный день работы диаметра пассажиры совершили 350 тысяч поездок, а за неделю – более 2 миллионов. Это <...> демонстрирует востребованность и удобство нового маршрута", – приводятся в сообщении слова главы ведомства Максима Ликсутова.

В Дептрансе отметили, что к запуску МЦД-3 был обновлен подвижной состав: на маршруте ходят только современные "Иволги 3.0" и ЭП2Д. Интервалы движения в часы пик сократились до примерно 5,5 минут, а дневные перерывы и вовсе пропали.

Движение по МЦД-3 запустили 17 августа. В церемонии открытия участвовали Владимир Путин и Сергей Собянин, а также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Новый маршрут объединил Ленинградское и Казанское направления МЖД. Он проходит через 24 района Москвы и четыре подмосковных города, связывая Зеленоград и Раменское.



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