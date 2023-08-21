Новую площадку "Музыки в метро" открыли на станции Лихоборы МЦД-3

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Новую площадку проекта "Музыка в метро" открыли на станции Лихоборы третьего Московского центрального диаметра, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

На открытие новой площадки приехал народный артист России, художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман. Также выступила группа Brevis Brass Band.

"Мы продолжаем интегрировать транспорт в культурную жизнь города и сегодня на станции Лихоборы D3 открыли новую площадку одного из самых любимых у пассажиров проекта – "Музыка в метро". Теперь и здесь можно насладиться музыкальными композициями от участников проекта", – сказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

С запуска проекта в 2016 году количество его площадок увеличилось до 34, а музыканты выступили более 350 тысяч раз.

Движение по третьему маршруту Московских центральных диаметров запустили 17 августа. Он объединил Ленинградское и Казанское направления МЖД. В церемонии открытия участвовали Владимир Путин и Сергей Собянин, а также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Поезда МЦД-3 начали курсировать на Казанском и Ленинградском направлениях