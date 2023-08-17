Хуснуллин заявил, что Москва получит около 15 поездов для МЦД до 2025 года

Фото: телеграм-канал "Марат Хуснуллин"

Столица получит порядка 15 электропоездов для третьего и четвертого Московских центральных диаметров при помощи инфраструктурного бюджетного кредита до 2025 года. Об этом в своем телеграм-канале заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, семь поездов для третьего диаметра уже закупили, еще 13 составов будет получено до конца года.

Владимир Путин запустил движение по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3) "Ленинградско-Казанский" 17 августа. В церемонии открытия приняли участие Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Собянин отметил, что новый диаметр объединит северо-запад Москвы и юго-восток Московской области, Ленинградское и Казанское направления.

Мэр подчеркнул, что стоимость поездок с запуском третьего диаметра снизится до 3,5 раза. По его словам, произойдет рост пассажиропотока в 1,7 раза, также количество пассажирских мест увеличится в два раза и в 1,5 раза сократится интервал движения поездов.

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