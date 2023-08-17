В РФ создадут специальную рабочую группу для реализации ВСМ Москва – Петербург

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Специальную рабочую группу сформируют для реализации высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. В этом также задействуют федеральные органы исполнительной власти, организации и представителей субъектов, сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс РФ.

Также ведомство проработает варианты развития проекта на других направлениях, которые озвучил российский президент Владимир Путин.

17 августа Владимир Путин заявил, что высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва – Санкт-Петербург сократит время в пути между городами до двух часов.

Глава государства отметил, что проект ВСМ обсуждается российскими властями уже давно, сейчас пришло время для его реализации. Он также добавил, что после соединения Москвы и Санкт-Петербурга железную дорогу следует продолжить до Нижнего Новгорода, Воронежа и далее до Урала.

В частности, Путин увидел перспективы строительства ВСМ до Адлера, а также в сторону Донецка и Луганска. Также он заявил о планах обсудить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко строительство ВСМ до Минска.

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