Путин видит перспективы строительства ВСМ до Адлера, Донецка и Луганска

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Владимир Путин видит перспективы строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) до Адлера, а также в сторону Донецка и Луганска. Об этом президент заявил на церемонии открытия пассажирского движения по МЦД-3.

"Без всякого сомнения мы должны будем развивать эту систему дальше. Если там от Москвы до Адлера протащить высокоскоростную ветку, это уже будет 10 часов всего в пути. Это совсем другая история для тех, кто едет отдыхать на юг", – сказал российский лидер.

Также он призвал подумать о том, чтобы подключить сюда Луганск и Донецк. Кроме того, Путин заявил о планах обсудить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко строительство ВСМ до Минска.

Ранее Путин сообщил, что высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва – Санкт-Петербург сократит время в пути между городами до двух часов. Время в пути между Москвой и Тверью сократится до примерно 40 минут, а между Санкт-Петербургом и Великим Новгородом – до 30 минут.

Глава государства отметил, что проект ВСМ обсуждается российскими властями уже давно, сейчас пришло время для его реализации.