ВСМ сократит время в пути между Москвой и Петербургом до двух часов – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва – Санкт-Петербург сократит время в пути между городами до двух часов. Об этом заявил Владимир Путин в ходе мероприятия по запуску третьего маршрута Московских центральных диаметров.

"Скорость движения возрастет существенным образом и время в пути для пассажиров уменьшится: с сегодняшних 4 часов 5 минут до 2 часов 15 минут между Санкт-Петербургом и Москвой", – сказал президент.

Между тем, добавил он, время в пути между Москвой и Тверью сократится до примерно 40 минут, а между Санкт-Петербургом и Великим Новгородом – до 30 минут.

Глава государства отметил, что проект ВСМ обсуждается российскими властями уже давно, сейчас пришло время для его реализации. Он также добавил, что после соединения Москвы и Санкт-Петербурга железную дорогу следует продолжить до Нижнего Новгорода, Воронежа и далее до Урала.

Перед этим генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров обратился к Путину с просьбой поддержать строительство магистрали. По его словам, ВСМ даст толчок для развития как пассажирских, так и грузовых перевозок между городами. Он напомнил, что на существующих железных дорога сейчас осуществляются оба вида перевозок, из-за чего может "теряться график движения".

"По Северо-Западу у нас на сегодняшний момент объем перевозки 145 млн (тонн). <...> В стратегии <...> стоит 220 миллионов тонн, в два раза нужно увеличить и, соответственно, нам нужно строить новые пути. <...> Оптимумом как раз является высокоскоростная магистраль", – отметил Белозеров.

В минувшем июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручения по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. По нему Минтранс совместно с Минэкономразвития, РЖД, компанией "Группа синара" и Сбербанком должны были проработать параметры проекта с учетом возможности привлечения внебюджетных источников финансирования.

