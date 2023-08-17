Владимир Путин и Сергей Собянин открыли МЦД-3

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин запустил движение по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3) "Ленинградско-Казанский". В церемонии открытия приняли участие Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Команду о запуске МЦД-3 российский президент дал после доклада машинистов.

"Разрешаю", — скомандовал Путин, после чего по своим маршрутам отправились первые два состава.

Собянин отметил, что новый диаметр объединит северо-запад Москвы и юго-восток Московской области, Ленинградское и Казанское направления.

"Для этого проделана была колоссальная работа вместе с Российскими железными дорогами, с Московской областью при поддержке правительства Российской Федерации и вашим непосредственным контролем за этим большим проектом", – сказал Собянин.

По его словам, пассажиропоток увеличится в 1,7 раза, а число пассажирских мест – в два раза. Вместе с тем, уточнил мэр Москвы, в 1,5 раза сократится интервал движения поездов, а стоимость поездок снизится до 3,5 раза.

"Вы посмотрели только что поезда "Иволга". Постепенно они приходят на замену старого подвижного состава и во время пуска 70% подвижного состава в этих направлениях будет новыми – это "Иволга" и ЭП2Д, это тоже новые поезда. В следующем году 100% поездов будут новыми на этих линиях. Это тоже большой технологический прорыв", – добавил Собянин.

Белозеров уточнил, что в рамках строительства МЦД-3 было построено два новых депо. По его словам, поезда по третьему Московскому центральному диаметру придут к интервалу в 5,5 минут через три часа после старта движения

Путин, в свою очередь, поздравил москвичей с запуском МЦД-3, который будет востребован как у жителей, так и у гостей столицы.

Мэр Москвы передал президенту предложения по дальнейшему развитию пассажирских перевозок в столице и на всем Центральном транспортном узле. В частности, предлагается построить диаметр МЦД-5 "Ярославско-Павелецкий", заняться развитием железнодорожных пассажирских перевозок между Москвой и крупнейшими городами ближайших субъектов федерации, а также создать систему высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ).

Третий диаметр (МЦД-3), связавший московский Зеленоград и подмосковный город Раменское, представляет собой новый сквозной маршрут, который проходит через всю столицу. Раньше для поездки с юго-востока на северо-запад пассажиры должны были сделать пересадку с Казанского на Ленинградский вокзал либо на метро.

Среди ключевых преимуществ нового диаметра для пассажиров можно назвать рост числа пассажирских мест более чем в два раза – с 0,9 до 1,9 миллиона в сутки. Даже в часы пик в вагонах станет заметно просторнее.

Интервал движения сократился в 1,5 раза, составив всего 5,5 минуты в часы пик. Полностью отменились дневные перерывы. Поездка стала дешевле в 3,5 раза.

Станция Крюково в Зеленограде превратилась в современный московский городской вокзал Зеленоград – Крюково. С 18 августа в Зеленограде начнут останавливаться "Сапсаны", следующие по маршруту Москва – Санкт-Петербург. В будущем здесь будут останавливаться поезда высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург – Москва.

По оценкам, число пассажиров МЦД-3 к 2030 году достигнет порядка 577 тысяч человек в сутки, что в 1,7 раза больше, чем сегодня на Казанском и Ленинградском направлениях.

С открытием МЦД-3 наземное метро в шаговой доступности получили порядка 3,5 миллиона человек. Улучшилось транспортное обслуживание свыше 20 районов Москвы, в том числе Вешняков, Нижегородского, Лефортова, Ховрина и Останкинского. Центр столицы стал ближе для жителей Зеленограда, подмосковных Химок, Раменского, Люберец и Жуковского.

МЦД-3 связывает крупнейшие предприятия столичного региона – промышленный кластер Зеленограда, кластер авиастроения в Люберцах и другие.

В результате запуска МЦД за счет перераспределения пассажиропотоков до 15% разгрузят участки Люблинско-Дмитровской, Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линий московского метро.

На 6,9 тысячи автомобилей в сутки разгрузятся вылетные магистрали – Ленинградское, Новорязанское, Новоегорьевское, Егорьевское и Косинское шоссе, Волгоградский и Октябрьский проспекты. Снижение вредных выбросов в атмосферу составит до 36 тысяч тонн в год.

Новая линия наземного метро МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" протягивается 85 километров. Для пассажиров открыли 38 станций, а впереди запуск еще трех: Малино, Рижской и Митьково.



Пассажиры могут сделать 21 пересадку на метро, в том числе БКЛ, а также на МЦК и другие диаметры. Появились и новые прямые маршруты. Например, без пересадок теперь можно доехать из Зеленограда до Электрозаводской, от Лихобор до Авиамоторной.

Для соединения Казанского и Ленинградского направлений РЖД и правительство Москвы выполнили беспрецедентный объем работ. Инфраструктуру центрального участка МЦД-3 фактически создали с нуля. В частности, заново построили Митьковскую соединительную ветвь, включая тоннель длиной 400 метров и ряд других крупных искусственных сооружений и объектов инфраструктуры.

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Городские вокзалы и станции МЦД-3

Две из 38 станций МЦД-3 являются полноценными московскими городскими вокзалами. Речь идет о станциях Зеленоград – Крюково и Ховрино.

На станциях Казанского направления провели комплексный капитальный ремонт и благоустройство с заменой покрытия платформ, обновлением лестничных спусков, ограждений, кассовых павильонов. Там установили более восьми тысяч новых навигационных элементов, а также внедрили новые стандарты аудиоинформирования пассажиров.

В 2026 году стандарт московского городского вокзала планируется внедрить еще на 21 станции МЦД-3. Таким образом, на третьем диаметре будет 23 московских городских вокзала.

Современные поезда

Перевозить пассажиров Ленинградского и Казанского направлений будут 122 поезда, из них более 70% – новый подвижной состав. Это электропоезда "Иволга", "Ласточка" и ЭП2Д. При этом на диаметральном маршруте МЦД-3 будут работать только новые поезда.

В следующем году оставшиеся 30% устаревших составов заменят на современные модели. Таким образом, как на МЦД-3, так и на маршрутах дальних пригородных зон будет курсировать 100% обновленный подвижной состав.

Тарифы и билеты

На МЦД-3 действует единая тарифная система наземного метро. Оплатить проезд можно по карте "Тройка" и другими привычными для пассажиров способами. По аналогии с МЦД-1 и МЦД-2 на маршрутах МЦД-3 предусмотрены три тарифные зоны:

"Центральная", в которую входят станции от Ховрина до Ухтомской, а также Ленинградский и Казанский вокзалы, стоимость разовой поездки по билету "Кошелек" карты "Тройка" – 50 рублей;

"Пригород" – станции от Зеленограда до Левобережной и от Ипподрома до Люберец, стоимость разовой поездки – 65 рублей;

"Дальняя" – станции от Клина до Алабушева и от 88-го километра до Совхоза, стоимость разовой поездки – 65 рублей плюс 30 рублей за каждую зону за пределами зоны "Пригород".

Изменения маршрутов наземного транспорта в Московской области

При поездке из каждой зоны по карте "Тройка" доступна бесплатная пересадка в течение 90 минут на метро, МЦК и между диаметрами. Таким образом, для пассажиров "Центральной" зоны стоимость поездок снизится до уровня метро.

В рамках подготовки к открытию МЦД-3 многие автобусные остановки перенесли ближе к станциям, изменили схемы подхода пассажиров, благоустроили пешеходные переходы, обустроили дополнительные автостоянки.

После запуска МЦД-3 будет поэтапно реализован план изменений маршрутов НГПТ. Планируется усилить маршруты, следующие до станций МЦД-3, а также сократить или отменить маршруты, дублирующие третий диаметр.

Транспортные схемы новых маршрутов разработали профильные научные институты Москвы. В результате их внедрения поездки станут более быстрыми и комфортными.

Кроме того, Сергей Собянин решил установить современные остановочные павильоны у станций МЦД как в Москве, так и в Московской области.

Ранее сообщалось, что открытие МЦД-3 состоится в рамках выставки "Год нового транспортного каркаса". Президент России и мэр Москвы также обсудят планы по развитию транспортной инфраструктуры в столичном регионе.

Также глава государства проведет в четверг заседание президиума Госсовета, на котором будет обсуждаться развитие общественного транспорта в России. С докладами, в частности, выступят глава Минтранса РФ Виталий Савельев, глава Бурятии Алексей Цыденов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Курской области Роман Старовойт.