Путин и Собянин 17 августа запустят движение по МЦД-3

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин и Сергей Собянин 17 августа примут участие в церемонии запуска движения по третьему маршруту Московских центральных диаметров (МЦД-3). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Мероприятие состоится в рамках выставки "Год нового транспортного каркаса". В ходе него президент России и мэр Москвы также обсудят планы по развитию транспортной инфраструктуры в столичном регионе.

Также в Кремле рассказали, что глава государства проведет в четверг заседание президиума Госсовета, на котором будет обсуждаться развитие общественного транспорта в России. С докладами, в частности, выступят глава Минтранса РФ Виталий Савельев, глава Бурятии Алексей Цыденов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Курской области Роман Старовойт.

Ранее в столичном Дептрансе рассказали, что после запуска МЦД-3 стоимость проезда из Раменского до центра Москвы снизится в 3,5 раза и составит 65 рублей. Сейчас, например, поездка от станции Ипподром до Проспекта Мира обходится пассажирам более чем в 200 рублей.



В столице идет подготовка к запуску МЦД-3