Восемь пересадок между Московскими центральными диаметрами появятся осенью этого года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В сентябре этого года в столице появятся первые пересадки между Московскими центральными диаметрами (МЦД). Как только МЦД-3 и МЦД-4 будут запущены, для москвичей станут доступны 8 пересадок между линиями, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, жителям города понадобится совершить одну пересадку для того, чтобы добраться от станции Минская D4 до Долгопрудной, находящейся на D1. Одна пересадка понадобится, если необходимо добраться от станции Внуково D4 до Сколкова D1, от Дмитровской D2 до Переделкина D4.

Подчеркивается, что пересадка будет абсолютно бесплатной, если совершить ее в течение 90 минут с момента первой валидации, произведенной как в столичном метро, так и на Московском центральном кольце (МЦК). Для этого необходимо оплатить проезд билетом "Кошелек" карты "Тройка".

Ликсутов подчеркнул важность прикладывания карты к валидаторам как на входе на станцию, так и на выходе, если москвичи не будут этого делать, то их карты заблокируют.

Заместитель мэра добавил, что в скором времени пассажиры, передвигающиеся по Казанскому и Ленинградскому направлениям, смогут доехать до одноименных вокзалов, где производится пересадка на станцию Площадь тех вокзалов, она находится на D2 и D4.

"Совсем скоро запустим в столице еще два центральных диаметра. Пассажиры получат новые маршруты и пересадки. В этом году также планируем открыть новый московский городской вокзал Петровско-Разумовская, который объединит две линии метро, наземный транспорт и одноименную станцию D3", – передает его слова столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Позже будут возведены пересадки между диаметрами на станциях Рижской, Беговой и Дмитровской, подчеркнул Ликсутов.

"Вопрос подготовки к вводу D3 и D4 находится на особом контроле у мэра Москвы Сергея Собянина", – резюмировал заммэра.

Ранее Ликсутов рассказывал, что в сентябре у москвичей также появится возможность заморозить действие годового абонемента на карте "Тройка" на срок в 14 дней. По его словам, это поможет гражданам сохранить неиспользованные ими дни поездок.

Оформить приостановку действия билета можно будет через приложение "Метро Москвы" или в билетных автоматах на станциях, до конца действия абонемента должно оставаться не меньше 30 дней.



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