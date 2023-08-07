Стоимость проезда из Раменского до центра Москвы снизится в 3,5 раза с запуском МЦД-3

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С запуском МЦД-3 стоимость проезда из Раменского до центра Москвы снизится в 3,5 раза, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Третий диаметр запустят уже в этом месяце. Он создаст новый сквозной маршрут через весь город и соединит Зеленоград и Раменское.

Сейчас максимальная стоимость поездки, к примеру, от станции Ипподром до Проспекта Мира составляет 180 рублей по железной дороге плюс 50 рублей пересадка на метро.

С запуском третьего маршрута МЦД стоимость поездки для жителей города Раменское составит 65 рублей по билету "Кошелек" карты "Тройка". При этом пересадка на метро, МЦК и другие диаметры будет бесплатной в течение 90 минут с момента первой валидации.

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в Раменском в августе появятся сразу три станции наземного метро: Ипподром, Раменское и Фабричная. С открытием МЦД-3 жители смогут строить новые прямые маршруты.

"Например, без пересадок можно будет добираться до Останкинской телебашни и других мест на северо-западе столицы и Подмосковья. Выгодные тарифы позволят в несколько раз сократить расходы на проезд. Третий диаметр запустим уже через несколько недель по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", – сказал он.

Ранее Собянин утвердил тарифы для проезда по МЦД-3. 50 рублей по билету "Кошелек" карты "Тройка" будет стоить проезд в тарифной зоне "Центральная", от станции Ховрино до Ухтомской, а также Ленинградский и Казанский вокзалы. В зоне "Пригород", от станции Зеленоград до Левобережной и от Ипподрома до Люберец, стоимость разовой поездки составит 65 рублей. А "Дальняя" зона, от Клина до Алабушева и от 88-го километра до Совхоза, предполагает поездку за 65 рублей плюс 30 рублей за каждую зону за пределами "Пригорода".

Мэр уточнил, что во время поездки из каждой зоны можно осуществить бесплатную пересадку по "Тройке" в течение 90 минут на метро, МЦК и между диаметрами.

Собянин подчеркнул, что тарифы для третьего диаметра созданы выгоднее, чем действующие железнодорожные билеты.

Заммэра столицы Ликсутов заявил, что московские пассажиры воспринимают МЦД как метро