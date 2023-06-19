Собянин сообщил, что Калужское направление почти готово к запуску МЦД-4

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Западный радиус четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) почти готов. На Калужском направлении осталось завершить работы на станции Солнечная, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"На Солнечной частично меняем плиты перекрытий на платформах и покрытие, красим навесы, устанавливаем динамические табло, стойки SOS и громкоговорители, укладываем тактильную плитку для удобства слабовидящих", – отметил он.

По словам мэра, за последние три года на Калужском направлении были открыты такие станции, как Очаково, Минская, Лесной Городок, Переделкино, Мещерская, Толстопальцево, Аминьевская, Матвеевская, Кокошкино, Апрелевка, Внуково, Крекшино, Мичуринец, Санино и Победа.



Градоначальник указал, что данные станции стали современными комфортными вокзалами, на которых установили платформы с навесами, лифты с эскалаторами, информационные табло, а также сделали разноуровневые железнодорожные переходы. Он заключил, что западный радиус МЦД-4 стал первым железнодорожным направлением с обновленной инфраструктурой.



Ранее Собянин сообщил, что решение по маршруту будущего пятого Московского центрального диаметра, который свяжет Ярославское и Павелецкое направления МЖД, могут принять осенью. Он пояснил, что в настоящее время столичные власти вместе с РЖД, правительством и проектировщиками изучают возможности соединения двух железных дорог под землей.

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