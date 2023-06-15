Собянин сообщил о начале строительства МЦД-5 в Москве

Фото: mcd.mosmetro.ru

В столице началось строительство пятого Московского центрального диаметра (МЦД-5). Об этом сообщил Сергей Собянин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В ходе выступления на форуме мэр обратил внимание, что проекты по запуску пяти МЦД являются крупнейшими в Европе. Ежедневный пассажиропоток МЦД-1 и МЦД-2 составляет 500 тысяч человек, будущие МЦД-3 и МЦД-4 в сутки будут пользоваться популярностью у миллиона москвичей.

"Пятый остается – такой небольшой, надо прорыть под Москвой, это километров 20 под землей, но уже этим занимаемся", – сказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что железные дороги являются основным фундаментом транспортной обеспеченности Москвы. Он отметил, что особенно важным железнодорожный транспорт является для жителей Москвы и Подмосковья, взаимодействующих между собой в условиях, когда дороги переполнены автомобилистами.

По словам Собянина, население Москвы сейчас составляет 13 миллионов человек. Каждые десять лет это число увеличивается более чем на миллион. В Подмосковье число жителей достигло восьми миллионов. Там ежедекадный прирост населения составляет более одного миллиона человек.



Собянин рассказал о начале строительства МЦД-5 в столице