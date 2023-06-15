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12:32

Мэр Москвы

Население Москвы каждые десять лет растет на миллион человек – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Каждые десять лет население Москвы увеличивается на миллион человек. Об этом сообщил Сергей Собянин, выступая на сессии "Госуправление: между людьми и данными" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Москва каждые 10 лет растет на миллион. Выросли почти на 1,5 миллиона", – сказал мэр, отметив, что в Москве сейчас живут 13 миллионов горожан.

Между тем число проживающих в Московской области, по словам Собянина, увеличилось более чем на миллион человек. В настоящее время население Подмосковья составляет восемь миллионов человек.

Число автомобилей в городе вместе с тем выросло на 500 тысяч.

Ранее мэр сообщил, что Москва будет сохранять количество рабочих мест пропорционально растущему населению. Он обратил внимание, что в некоторых городах преимущество отдают строительству жилья, тем самым не заботясь о создании рабочих мест. В столице, по его словам, стараются поддерживать баланс.

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