Росстат сообщил о снижении смертности в РФ на 22,1% за 2022 год

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Уровень смертности в России за 2022 год снизился на 22,1%. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы госстатистики (Росстат).

"Смертность в 2022 году сократилась по сравнению с 2021 годом на 22,1%, рождаемость снизилась на 6,9%", – говорится в сообщении ведомства.

Естественная убыль населения страны за прошлый год упала на 42,5% и составила 599 616 человек. Это ниже показателя за период 2021 года, пояснили в Росстате.

До этого Росстат сообщил о снижении численности населения России на 550 332 человека за год. В настоящее время в стране проживают 146 424 729 человек, что превышает данные на 1 января 2022 года. При этом статистические данные были подготовлены без учета проживающих в новых субъектах страны.



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