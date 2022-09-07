Смертность от COVID-19 снизилась на 80% – ВОЗ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Случаи инфицирования и летальных исходов от COVID-19 стали реже фиксироваться с начала 2022 года, однако эпидемию отменять еще рано, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
"Статистика по заболеваемости COVID-19 в мире снижается, уровень еженедельной смертности с февраля упал на 80%, однако нет гарантий, что данная тенденция в будущем продолжится. Пандемия все еще не закончилась, она развивается", – приводит его слова ТАСС.
При этом, по словам Гебрейесуса, политика стран по борьбе с COVID-19 должна подстраиваться под изменения.
До этого гендиректор ВОЗ отмечал, что число госпитализаций и смертность от COVID-19 могут вырасти с наступлением холодов. Кроме того, по его словам, распространяющиеся на сегодняшний день подвиды "Омикрон"-штамма более заразны, чем прошлые. При этом есть риск появления еще более заразных и более опасных вариантов COVID-19.
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