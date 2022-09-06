В Минпросвещения оценили ситуацию с заболеваемостью в школах РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Угрозы очному процессу обучения в школах в связи с ростом заболеваемости в России на данный момент нет. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.
"Никаких вещей, связанных со взрывным ростом заболеваемости или с какой-либо угрозой очного образовательного процесса, мы не наблюдаем", – сказал он.
Ранее вирусолог, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Владимира Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России может стать более широким, что обусловлено скорым распространением двух сублиний "Омикрона" BA.4 и BA.5.
Специалист отметил, что прежде он предупреждал о старте распространения коронавируса к началу осени.
В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что введение дополнительных ограничений в России в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в настоящее время не требуется. По ее словам, никаких новых ограничений вводить не будут, если не появится новый вариант коронавируса. Она также отметила, сейчас рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в 66 регионах. При этом темпы роста замедлились практически на 69%.
В столичных регионах – Москве, Санкт-Петербурге и Московской области – пиковые значения по коронавирусу уже пройдены, уточнила Попова.
До этого доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова и врач-инфекционист Иван Коновалов заявил, что безопасность и эффективность вакцинации от коронавируса не зависят от температуры воздуха.
Эксперт отмечал, что с учетом эпидемической обстановки рекомендовано вакцинироваться всем, кто получал предыдущую дозу вакцины и болел более 3–6 месяцев назад.
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