В Минпросвещения оценили ситуацию с заболеваемостью в школах РФ

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Угрозы очному процессу обучения в школах в связи с ростом заболеваемости в России на данный момент нет. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.

"Никаких вещей, связанных со взрывным ростом заболеваемости или с какой-либо угрозой очного образовательного процесса, мы не наблюдаем", – сказал он.

Ранее вирусолог, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Владимира Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России может стать более широким, что обусловлено скорым распространением двух сублиний "Омикрона" BA.4 и BA.5.

Специалист отметил, что прежде он предупреждал о старте распространения коронавируса к началу осени.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что введение дополнительных ограничений в России в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в настоящее время не требуется. По ее словам, никаких новых ограничений вводить не будут, если не появится новый вариант коронавируса. Она также отметила, сейчас рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в 66 регионах. При этом темпы роста замедлились практически на 69%.

В столичных регионах – Москве, Санкт-Петербурге и Московской области – пиковые значения по коронавирусу уже пройдены, уточнила Попова.

До этого доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова и врач-инфекционист Иван Коновалов заявил, что безопасность и эффективность вакцинации от коронавируса не зависят от температуры воздуха.

Эксперт отмечал, что с учетом эпидемической обстановки рекомендовано вакцинироваться всем, кто получал предыдущую дозу вакцины и болел более 3–6 месяцев назад.

