Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова дала старт всероссийской прививочной кампании против гриппа в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы в очередной раз объявляем старт по вакцинации против гриппа", – приводит РИА Новости ее слова.

Попова отметила высокую готовность российских регионов к кампании. По ее словам, вакцина наработана и доставлена во все субъекты.

Глава ведомства подчеркнула, что грядущий эпидсезон по гриппу будет довольно напряженным. По ее словам, в текущем году необходимо вакцинировать не менее 60% населения России и 75% от групп риска.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко предупредил, что в этом году ожидается повышенная заболеваемость гриппом. По его словам, министерство подготовилось к этому заранее.

Он обратил особое внимание на необходимость вакцинации детей против гриппа. Он также добавил, что лицам старшего возраста медики рекомендуют привиться против пневмококковой инфекции.

