Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова дала старт всероссийской прививочной кампании против гриппа в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Мы в очередной раз объявляем старт по вакцинации против гриппа", – приводит РИА Новости ее слова.
Попова отметила высокую готовность российских регионов к кампании. По ее словам, вакцина наработана и доставлена во все субъекты.
Глава ведомства подчеркнула, что грядущий эпидсезон по гриппу будет довольно напряженным. По ее словам, в текущем году необходимо вакцинировать не менее 60% населения России и 75% от групп риска.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко предупредил, что в этом году ожидается повышенная заболеваемость гриппом. По его словам, министерство подготовилось к этому заранее.
Он обратил особое внимание на необходимость вакцинации детей против гриппа. Он также добавил, что лицам старшего возраста медики рекомендуют привиться против пневмококковой инфекции.
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