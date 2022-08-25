Биолог рассказал о возможном совпадении волн гриппа и COVID-19 в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В России в этом году волны гриппа и коронавирусной инфекции могут совпасть, рассказал в беседе с RT профессор, доктор биологических наук Константин Северинов.
По его словам, Роспотребнадзор считает, что грипп "отыграет" упущенные два предыдущих года.
Биолог опроверг распространенную точку зрения, согласно которой нельзя заразиться одновременно двумя вирусами. Северинов также напомнил, что прямого лечения болезней, вызываемых этими вирусами, нет. Он посоветовал сделать прививку и от гриппа, и от коронавируса.
"Будут параллельно развиваться два эпидемических процесса независимо друг от друга. Соответственно, люди могут болеть дважды – сначала одной болезнью, а потом другой – или даже одновременно обеими. Очевидно, что это плохо скажется на их состоянии", – рассказал Северинов.
Кроме того, он подчеркнул, что COVID-19 не станет сезонным заболеванием, поскольку его основным хозяином является человек. Этим коронавирус отличается от гриппа, хозяевами которого являются перелетные птицы, добавил биолог.
Ранее стало известно, что с 5 сентября в РФ стартует кампания по профилактике от гриппа. В рамках реализации программы население проинформируют о мерах защиты от гриппа, о важности и преимуществах вакцинопрофилактики в том числе с использованием средств массовой информации.
Отмечается, что в период с 5 сентября по 1 декабря текущего года в стране планируют охватить около 60% населения профилактическими прививками, еще 75% – тех, кто находится в группах риска.
Иммунолог Николай Крючков, в свою очередь, посоветовал жителям страны проходить ревакцинацию от коронавируса раз в полгода. Делать прививку ранее указанного срока не следует, поскольку это не имеет смысла.
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