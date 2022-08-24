Вирусолог высказался об одновременном заражении человека оспой обезьян, ВИЧ и COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В том, чтобы заразиться сразу несколькими инфекциями, нет ничего необычного, а в случае c ВИЧ, оспой обезьян и COVID-19 и вовсе следует понимать, что эти заболевания не взаимодействуют друг с другом. Такое мнение в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" озвучил вирусолог Виктор Ларичев.

Ранее в Италии зарегистрировали первый в мире случай одновременного инфицирования человека оспой обезьян, ВИЧ и COVID-19. Симптомы заболеваний у мужчины возникли после поездки в Испанию, где у него был незащищенный половой акт. Специалисты предположили, что половые отношения могут быть основным путем передачи указанных инфекций.

"Как они уживаются в организме, мы как раз узнаем. То, что несколько вирусов могут заразить одного человека, это не новость. ВИЧ-инфицированные заражаются теми же инфекциями, которыми мы болеем – гриппом и так далее. Практически точно так же они отвечают на инфекцию", – отметил он.

По мнению Ларичева, мужчине, о котором идет речь, просто не повезло, однако переживать ему не о чем, поскольку перечисленные заболевания бьют по разным местам: например, коронавирус – по легким, а оспа обезьян – по коже и слизистым. Речи о том, что болезни объединятся и окажут десятикратную нагрузку на организм, не идет, подытожил вирусолог.

