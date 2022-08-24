В Италии мужчина заразился сразу ВИЧ, COVID-19 и оспой обезьян

15:55
Фото: AP Photo/Andrew Medichini, File
В Италии зарегистрировали первый в мире случай одновременного инфицирования человека оспой обезьян, ВИЧ и COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянскую газету il Messaggero.
Речь идет о мужчине, который в июле вернулся из Испании. После поездки он пожаловался на головную боль, температуру, боль в горле и сыпь – анализы показали у него коронавирусную инфекцию. Спустя несколько дней итальянец заметил на теле язвы и снова обратился к врачам, те диагностировали у него ВИЧ и оспу обезьян.
Находясь в Испании, мужчина имел незащищенный половой акт, из чего специалисты сделали вывод о том, что половые отношения могут быть основным путем передачи таких инфекций от человека к человеку.
Как отмечают исследователи, занимавшиеся этим случаем, больного выписали из больницы спустя неделю после госпитализации, однако его тесты на оспу обезьян давали положительные результаты и спустя 20 дней. В связи с этим они обратили внимание своих коллег на то, что такие пациенты могут быть заразны и после выздоровления.
Ранее житель Великобритании стал самым долгоболеющим пациентом с COVID-19 в мире. У мужчины обнаружили коронавирус еще в начале первой волны пандемии в стране, болезнь затянулась на 290 дней. Все это время его состояние менялось – становилось то хуже, то лучше.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: