В Италии мужчина заразился сразу ВИЧ, COVID-19 и оспой обезьян

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В Италии зарегистрировали первый в мире случай одновременного инфицирования человека оспой обезьян, ВИЧ и COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянскую газету il Messaggero.

Речь идет о мужчине, который в июле вернулся из Испании. После поездки он пожаловался на головную боль, температуру, боль в горле и сыпь – анализы показали у него коронавирусную инфекцию. Спустя несколько дней итальянец заметил на теле язвы и снова обратился к врачам, те диагностировали у него ВИЧ и оспу обезьян.

Находясь в Испании, мужчина имел незащищенный половой акт, из чего специалисты сделали вывод о том, что половые отношения могут быть основным путем передачи таких инфекций от человека к человеку.

Как отмечают исследователи, занимавшиеся этим случаем, больного выписали из больницы спустя неделю после госпитализации, однако его тесты на оспу обезьян давали положительные результаты и спустя 20 дней. В связи с этим они обратили внимание своих коллег на то, что такие пациенты могут быть заразны и после выздоровления.

Ранее житель Великобритании стал самым долгоболеющим пациентом с COVID-19 в мире. У мужчины обнаружили коронавирус еще в начале первой волны пандемии в стране, болезнь затянулась на 290 дней. Все это время его состояние менялось – становилось то хуже, то лучше.

