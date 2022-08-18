ВОЗ зафиксировала более 590 млн человек, заразившихся коронавирусом в мире

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Число подтвержденных случаев коронавируса в мире составило 590 659 276 с начала пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Известно, что количество смертей от коронавируса в мире достигло отметки в 6 440 163 с начала пандемии.

За последние сутки число заразившихся заболеванием в мире выросло на 890 907, летальных исходов зафиксировали больше на 2 329.

Кроме того, 14 апреля была пройдена отметка в 500 000 000 заразившихся в мире с начала пандемии, 10 февраля – в 400 000 000, 8 января – в 300 000 000, а 5 августа 2021 года – в 200 000 000 человек.

По данным организации, большее число случаев заболеваний коронавирусом выявили в США. Там зафиксировали 91 995 265 заболевших. Следующей по числу заражений стала Индия, там обнаружили 44 298 864 инфицированных с начала пандемии. В тройку также вошла Бразилия с 34 201 280 заразившимися коронавирусом с начала его распространения.

Россия и Мексика заняли 4-е и 5-е места по числу летальных исходов с начала пандемии с 383 362 и 328 798 случаями соответственно.

Отмечается, что данные, предоставляемые ВОЗ, составляются на основе подтвержденных случаев от государств.

Ранее стало известно, что в России за последние сутки подтвердили 35 809 новых случаев заражения. 62 пациента с диагностированной пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19 скончались.

Кроме того, за последние сутки в России госпитализировали 3 273 человека с коронавирусом. Это на 3,3% больше, чем днем ранее.