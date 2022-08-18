В России за сутки госпитализировали 3 273 человека с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России госпитализировали 3 273 человека с коронавирусом. Это на 3,3% больше, чем днем ранее, передает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Подтверждено 35 809 новых случаев заражения. 62 пациента с диагностированной пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19 скончались.

За последние 24 часа после лечения от коронавируса выздоровели 21 491 пациент. Всего COVID-19 в стране перенесли 18 216 241 человек.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, что человек, переболевший коронавирусной инфекцией, при каждом новом заражении будет переносить болезнь тяжелее.

Он отметил, что в России в настоящее время доминируют различные линии штамма "Омикрон", которые реже приводят к тяжелому течению COVID-19 и смерти пациента, чем более ранние варианты. Однако при повторном заражении риски возрастают.

Свыше 56% носителей "Омикрона" не подозревают, что недавно переболели коронавирусом, выяснили ранее в американском медицинском центре CSMC. Данные были получены после изучения 2 400 добровольцев из Калифорнии. Участникам эксперимента предложили на регулярной основе сдавать тесты на присутствие частиц коронавируса или антител к нему в организме.

