Иммунолог Болибок перечислил новые симптомы коронавируса

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Коронавирус продолжает мутировать, вместе с новыми штаммами появляются и новые симптомы, сообщает "Вечерняя Москва".

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок объяснил, что изменение в симптоматике коронавирусной инфекции связано со сменой спайк-протеина (белок), который атакует клетки человека.

"В зависимости от того, какая конфигурация у спайк-протеина, сам вирус приобретает определенную тропность – способность поражать ткани человека. Он может становиться более тропным к одним тканям и менее – к другим. Этим объясняется и изменение симптомов болезни", – сказал Болибок.

Иммунолог заметил, что сейчас при коронавирусе очень редко встречается симптом потери обоняния, который еще в 2020 году сигнализировал о наличии заболевания. Сегодня коронавирусную инфекцию сопровождают такие симптомы, как заложенность носа, головная боль и боль в глазных яблоках.

Специалист добавил, что у штамма "Омикрон" есть фирменный симптом – слабость в теле. Он не встречается у других видов ОРВИ-вирусов, поэтому его сложно спутать с другими болезнями.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, что человек, переболевший коронавирусной инфекцией, при каждом новом заражении будет переносить болезнь тяжелее. Он отметил, что в России в настоящее время доминируют различные линии штамма "Омикрон", которые реже приводят к тяжелому течению COVID-19 и смерти пациента, чем более ранние варианты. Однако при повторном заражении риски возрастают.

Свыше 56% носителей "Омикрона" не подозревают, что недавно переболели коронавирусом, выяснили ранее в американском медицинском центре CSMC. Данные были получены после изучения 2 400 добровольцев из Калифорнии. Участникам эксперимента предложили на регулярной основе сдавать тесты на присутствие частиц коронавируса или антител к нему в организме.

