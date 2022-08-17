Ученые заявили, что более 56% носителей "Омикрона" не подозревают о заражении

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Свыше 56% носителей "Омикрона" не подозревают, что недавно переболели коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского медицинского центра CSMC ("Седарс-Синай").

Данные были получены после изучения 2 400 добровольцев из Калифорнии. Участникам эксперимента предложили на регулярной основе сдавать тесты на присутствие частиц коронавируса или антител к нему в организме.

Результаты тестирования показали, что в декабре прошлого года и в январе текущего года коронавирусом заразились чуть больше 200 добровольцев. Все они были вакцинированы и регулярно проходили обследования, но лишь 44% переболевших американцев знали о том, что они недавно перенесли коронавирус в любой возможной форме.

Также ученые выяснили, что лишь 10% тех пациентов, которые переболели "Омикроном" в скрытой форме, испытывали какие-либо симптомы болезни, в том числе высокую температуру, насморк или кашель. Большая часть участников тестирования, по словам ученых, считали, что они переболели обычной простудой.

"Мы надеемся, что обыватели прочитают наши выводы и после этого начнут чаще проходить тесты и будут внимательнее относиться к контактам с теми людьми, у которых недавно была выявлена инфекция", – сообщила научный сотрудник CSMC Сьюзан Чэн.

По данным исследователей, "Омикрон" имеет 37 мутаций, что изменило устройство оболочки коронавируса. Подобная особенность сделала возбудителя коронавируса неуязвимым перед антителами и существующими вакцинами.

Ученые считают, что мутации не только повысили уровень заразности вируса, но и изменили характер инфекции. Например, "Омикрон" достаточно редко приводит к потере обоняния, когда другие штаммы характеризовались именно этой особенностью. Кроме того, зараженные "Омикроном" чаще переносят заболевание без видимых симптомов.

Решение проблемы специалисты видят в частой сдаче ПЦР-тестов, а также внимательном отношении к возможным случаям заражения.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, когда в России ожидается пик заболеваемости коронавирусом. Пик придется на начало сентября, после того как россияне вернутся из отпусков и выйдут с каникул, сообщил эксперт.

Постепенный спад, по прогнозам специалиста, начнется через 2–3 недели после начала осени.