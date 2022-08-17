Врачи рассказали, кому необходимо пройти вакцинацию от COVID-19

В Минздраве РФ предупредили, что в стране фиксируется подъем заболеваемости COVID-19. На фоне этого россиянам посоветовали вернуться к практике ношения масок в общественных местах. Кроме того, чтобы и дальше не усугублять эпидемиологическую ситуацию, ревакцинироваться от коронавируса. Рассказываем, где и как сегодня можно пройти эту процедуру в Москве.
Кому нужно вакцинироваться?
Пройти вакцинацию и ревакцинацию от COVID-19 могут как совершеннолетние россияне, так и подростки в возрасте от 12 до 17 лет. В столице взрослым горожанам рекомендуют прививаться вакциной "Спутник V". Для ревакцинации, помимо "Спутника V", москвичи также могут выбрать "Спутник Лайт". Подросткам доступна вакцина "Спутник М" – это аналог взрослого "Спутника V", но со сниженной дозировкой в пять раз.
При вакцинации в первую очередь необходимо ориентироваться на индивидуальный график, рассказал Москве 24 иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. "Если прошло 5–6 месяцев с момента предшествующего заболевания COVID-19 или вакцинации, то стоит ревакцинироваться", – посоветовал он.
В свою очередь, врач-инфекционист Елена Мескина в беседе с Москвой 24 отметила, что в период роста заболеваемости и перед сезоном простуд вакцинироваться обязательно нужно пожилым людям, гражданам, которые имеют хронические заболевания, а также тем, кто ни разу не делал прививку против COVID-19.
"Иммунитет подростков очень сложный, и, чтобы правильно отвечать на какую-либо инфекцию, лучше перестраховаться. Если какое-то маленькое звено иммунитета как-то нарушено, это может привести к тяжелым последствиям. Тем более что скоро начнется сезон, когда подростки будут проводить время в больших группах – в школах, колледжах", – объяснила Мескина.
Какие существуют противопоказания?
Согласно рекомендациям Минздрава РФ, для вакцинации существуют постоянные и временные противопоказания. Для "Спутника V", "Спутника Лайт" и "Спутника М" к последним относятся наличие острых инфекционных и неинфекционных заболеваний, а также обострение хронических недугов. В этом случае прививаться можно через 2–4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ и острых инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта процедуру откладывают до того, как температура придет в норму.
Иммунолог-аллерголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Надежда Логина в интервью с Москвой 24 отметила, что постоянные противопоказания к вакцинации распространяются на очень маленькое количество людей, тогда как большинству прививку можно и нужно делать.
По данным Минздрава РФ, пройти процедуру рекомендуется даже онкобольным и ВИЧ-инфицированным пациентам. При этом медотвод полагается тем людям, у которых в истории болезни есть тяжелые аллергические реакции.
Что касается жаркой погоды, то это обстоятельство вообще не является противопоказанием для вакцинации, подчеркнула иммунолог.
Как записаться на прививку?
Взрослые москвичи могут записаться на прививку на сайтах mos.ru, emias.info и на портале госуслуг. Также через мобильные приложения "Госуслуги Москвы", "Моя Москва", "ЕМИАС.ИНФО" или непосредственно в информационных киосках городских поликлиник. Кроме того, запись доступна по телефонам пунктов вакцинаций.
Для подростков действует примерно такой же порядок. Ребенка можно записать на процедуру через порталы mos.ru и emias.info, мобильное приложение "ЕМИАС.ИНФО" или по телефону пункта вакцинации.
Совершеннолетним горожанам на прививку с собой необходимо взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС, если есть. Для подростков понадобится тот же набор документов. Если у ребенка еще нет паспорта, то вместо него нужно принести свидетельство о рождении.
Пункты вакцинации для взрослых
Взрослые могут привиться в торговом центре "ГУМ" по адресу Красная площадь, дом 3, с 10:00 до 21:00 или в Троицкой городской больнице по адресу улица Юбилейная, дом 5, с 08:00 до 20:00. На этих площадках работают выездные прививочные бригады, предварительная запись не требуется. Пришедших на процедуру граждан принимают в порядке очереди.
По предварительной записи привиться можно в следующих медицинских учреждениях:
- ЗАО – городская поликлиника № 209, филиал № 1, Кременчугская улица, дом 7, корпус 1;
- ЗеЛАО – городская клиническая больница имени М. П. Кончаловского, поликлиническое отделение № 1, город Зеленоград, Каштановая аллея, дом 2, строение 6;
- СВАО – городская поликлиника № 218, проезд Шокальского, дом 8, строение 1;
- ЮВАО – городская поликлиника № 109, филиал № 2, улица Грайвороновская, дом 18, корпус 1;
- ЮЗАО – диагностический клинический центр № 1, улица Миклухо-Маклая, дом 29, корпус 2, корпус Б;
- СЗАО – городская поликлиника № 115, филиал № 3, улица Долгова, дом 1, корпус 4;
- СЗАО – городская поликлиника № 219, филиал № 3, Планерная улица, дом 8;
- ЮАО – городская поликлиника № 166, филиал № 2, Кавказский бульвар, дом 45, строение 1;
- ЮАО – городская поликлиника № 67, филиал № 3, Затонная улица, дом 11, корпус 2;
- ВАО – консультативно-диагностический центр № 2, филиал № 3, Открытое шоссе, дом 24, корпус 9;
- ВАО – городская поликлиника № 191, филиал № 4, Амурская улица, дом 36;
- ЦАО – городская поликлиника № 5, Даев переулок, дом 3, строение 1;
- САО – городская поликлиника № 62, филиал № 4, Ленинградский проспект, дом 18А;
- САО – консультативно-диагностический центр № 6, Керамический проезд, дом 49Б.
Пункты вакцинации для подростков
Подросткам вакцинация доступна в одной из городских поликлиник:
- ЦАО – детская городская поликлиника № 32,улица Фадеева, дом 8;
- ЮЗАО – детская городская поликлиника № 10, филиал №4, улица Профсоюзная, дом 52;
- ЗАО – детская городская поликлиника № 132, улица Скульптора Мухиной, дом 14, корпус 1;
- СЗАО – детская городская поликлиника № 94, Вишневая улица, дом 20, корпус 2;
- ЗелАО – детская городская поликлиника № 105, Зеленоград, корпус 348А, строение 1;
- ТиНАО – Троицкая городская больница (детская поликлиника), Троицк, Октябрьский проспект, дом 5;
- САО – детская городская поликлиника № 39, проезд Березовой Рощи, дом 2;
- ВАО – детская городская поликлиника № 52, улица Зверинецкая, дом 15;
- ВАО – детская поликлиника № 120, улица Святоозерская, дом 10;
- ЮВАО – детская городская поликлиника № 143, филиал № 4, Хвалынский бульвар, дом 10;
- ЮВАО – детская городская поликлиника № 150, Братиславская улица, дом 1;
- CВАО – детская городская поликлиника № 99, филиал № 4, улица Академика Комарова, дом 1Г;
- ЮАО – детская городская поликлиника № 145, улица Борисовские Пруды, дом 10, корпус 3.
Подробнее ознакомиться с тем, как проходит вакцинация, можно на портале mos.ru.
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