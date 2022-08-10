Вирусолог напомнил россиянам о важности вакцинации от COVID-19

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Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн призвал жителей России пройти вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса, так как рост заболеваемости зафиксирован во всем мире.

"Россия относится к странам, где примерно две недели назад началось повышение. Речь идет об одном из вариантов "Омикрона". Серьезных ограничений, скорее всего, не будет именно потому, что в большинстве случаев заболевание протекает относительно легко, человека не нужно госпитализировать", – сообщил он в беседе с RT.

Альтштейн напомнил, что ревакцинироваться нужно раз в полгода.

Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова заявила, что в России в августе начнется подъем заболеваемости коронавирусом, а к сентябрю – спад.

Специалист пояснила, что очередная волна коронавируса в мире вызвана "Омикроном" B.A.5. Однако гребень волны уже точно пройден и она идет на спад.

