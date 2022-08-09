В Депздраве Москвы опровергли информацию о прививках от COVID-19 просроченными вакцинами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сообщения о том, что пациентов московских поликлиник прививают от коронавируса просроченными вакцинами, не соответствует действительности. Об этом заявили в департамента здравоохранения Москвы.

"Информация о том, что в столичных поликлиниках проводят вакцинацию против коронавируса просроченными вакцинами "Спутник V", не соответствует действительности. Согласно письму Министерства здравоохранения РФ от 31.05.2022 № 25-0/И/2-8798, сроки годности вакцины против коронавирусной инфекции были продлены в зависимости от производителя, формы и серийного номера", – заявили в Депздраве.

Отмечается, что Минздрав РФ предписывает медикам в приоритетном порядке использовать вакцины с более ранним истечением срока годности. При этом в июле медицинские организации Москвы получили новую поставку партию вакцины "Спутник V" с продленным сроком годности до ноября 2022 года.

"Подробную информацию о сроке годности вакцин можно уточнить в Министерстве здравоохранения РФ и в НИЦЭМ имени Гамалеи", – добавили в департаменте.

Ранее в столичном Депздраве сообщили, что жители столицы могут вакцинироваться и ревакцинироваться от COVID-19 препаратом "Спутник V". В департаменте отметили, что он доступен в городских медучреждениях.

Как сообщил бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев, в России ожидается два пика заболеваемости подвариантом коронавируса "Кентавр". По его словам, они придутся на сентябрь и декабрь текущего года. Специалист отметил, что надеяться на коллективный иммунитет не стоит. Жителям необходимо по-прежнему соблюдать санитарные меры, а также пройти ревакцинацию.