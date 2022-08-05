Иммунолог спрогнозировал, когда в России могут вернуть антиковидные ограничения

В России наблюдается рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. Гражданам из уязвимых категорий ранее уже рекомендовали носить маски при поездках в общественном транспорте. Вместе с тем эксперты прогнозируют, что пик новой волны придется на конец августа или начало сентября. Рассказываем подробности, а также разбираемся, какие антиковидные меры могут вернуть в РФ.



Новый пик

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В России за минувшие сутки зафиксировали максимальное с начала апреля число новых случаев заражения коронавирусом – 18 555. Наибольшее количество заболевших пришлось на столицу – 6 149, Санкт-Петербург – 2 078 и Подмосковье – 1 683. Вместе с тем 9 817 человек выздоровели. Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировано 18 672 422 случая заражения инфекцией. Победить болезнь смогли 18 019 883 человека.

Новый пик заболеваемости COVID-19 в стране может наступить в конце августа, прогнозирует главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Специалист предположил, что в этот раз число выявляемых заболевших за сутки не окажется таким же большим, как было в зимний сезон.





Анатолий Альтштейн главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Я думаю, что не должно быть больше 200 тысяч заболевших в сутки, как это было зимой, скорее всего, порядка 45–50 тысяч.

В свою очередь, вирусолог, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов полагает, что пик новой волны COVID-19 в России стоит ожидать с приходом осени. "Пик новой волны наступит точно раньше зимы, думаю, что в сентябре. Рост заболеваемости уже начался, он никуда не денется", – указал специалист.



В России превалирует штамм "Омикрон". В Роспотребнадзоре 2 августа сообщили, что за последние две недели на линии BA.4 и BA.5 приходилось 82,58% случаев инфицирования, на вариант BA.2 – 16,4%. К линии BA.1 специалисты ведомства отнесли менее 1% проб. Между тем штамм "Дельта" и подвариант "Омикрона" BA.2.75 ("Кентавр") фиксировали в единичных случаях.



При этом, по мнению Чепурнова, цифры по заболеваемости могут повторить зимние максимумы. "Я бы предполагал, что февральские цифры, 200 тысяч в сутки, воспроизведутся, потому что это тот же самый "Омикрон". Но это скорее интуитивный подход, пока нет достаточно убедительных оснований, что будет так или нет", – сказал вирусолог.

Ранее в Кремле допустили возвращение обязательной вакцинации для некоторых россиян и других мер на фоне роста заболеваемости коронавирусом в стране. "Если потребуется, если будет дальше вот эта вот по экспоненте динамика идти вверх, то этого нельзя исключать, конечно", – подчеркнул он.

В начале августа Роспотребнадзор рекомендовал россиянам, входящим в группы риска, носить маски в людных местах и в общественном транспорте.



Маски, вакцинация и безопасное расстояние?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Москвой 24 предположил, что до конца лета в России не будут вводить антиковидные ограничения. Эксперт прогнозирует, что в августе волна заболеваемости выйдет на пик, за которым в конце месяца последует длительное плато и даже небольшое снижение количества зараженных.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук В конце августа будет кажущийся перелом. После 20–25 августа рост заболеваемости может прекратиться, люди успокоятся. В связи с этим антиковидные меры отложат.

Однако с началом учебного года и завершением сезона летних отпусков заболеваемость вновь начнет расти, считает специалист. По его мнению, уже в конце сентября все большую роль в этом станет играть подвариант "Омикрона" "Кентавр".

"После 20-х чисел сентября кривая заболеваемости вновь поползет вверх быстрыми темпами. И вскоре после этого по стране начнут вводить антикоронавирусные меры", – допустил Крючков.

Эксперт не исключает, что власти многих регионов, вероятно, начнут заменять рекомендательный масочный режим на обязательный. "Скорее всего, ближе к октябрю многие регионы вернут обязательную вакцинацию", – добавил Крючков.

Иммунолог напомнил, что ревакцинироваться следует спустя шесть месяцев после прививки первым компонентом "Спутник V" ввиду падения иммунитета. При этом ориентироваться необходимо на личный календарь вакцинации, а не на статистику заболеваемости, заключил он.

