В Кремле не исключили дополнительных мер по борьбе с коронавирусом

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Нельзя исключать введения дополнительных мер по борьбе с COVID-19, среди которых обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан, в случае значительного роста заболеваемости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Но если потребуется, если будет дальше вот эта вот по экспоненте динамика идти вверх, то этого нельзя исключать, конечно. Так, собственно, как это делал Путин за прошедшие два года", – цитирует его РИА Новости.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что президент получает доклады о динамике распространения коронавируса от всех ответственных органов каждый день.
При этом, подчеркнул Песков, в настоящий момент данный вопрос на повестке дня не рассматривается.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал гражданам РФ из числа уязвимых групп надевать маски при проезде в общественном транспорте.
В ведомстве напомнили, что заболевание новыми подвариантами "Омикрон"-штамма коронавируса протекает в легкой форме, но по-прежнему способно провоцировать осложнения у наиболее незащищенных граждан.
Кривая заболеваемости ковидом поползла вверх, но не только в России – Песков
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