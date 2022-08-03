Профилактика COVID-19 поможет снизить риск заражения гриппом – Роспотребнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Меры по профилактике COVID-19 могут снизить риски заражения другими респираторными заболеваниями, в частности, гриппом, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что с приходом в Россию новых подвариантов "Омикрон"-штамма риски заражения коронавирусом в летний период увеличиваются. В связи с этим россиянам посоветовали не забывать о простых мерах предосторожности. В частности, мыть руки и проветривать помещения.

Кроме того, в Роспотребнадзоре рекомендовали избегать контактов с окружающими при плохом самочувствии, даже если ПЦР-текст показал отрицательный результат. В таком случае, отметили в ведомстве, все равно следует оставаться дома.

"Если вы почувствовали, что заболели, и симптомы болезни нарастают, немедленно обратитесь за медицинской помощью: вызовите врача на дом и следуйте его рекомендациям. Лечитесь и принимайте лекарства только по назначению врача", – говорится в сообщении.

Также указывается, что защититься от тяжелого течения болезни можно с помощью вакцинации, а регулярная ревакцинация позволит поддерживать необходимый уровень иммунитета.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал гражданам РФ из числа уязвимых групп надевать маски при проезде в общественном транспорте. В ведомстве напомнили, что заболевание новыми подвариантами "Омикрон"-штамма протекает в легкой форме, но по-прежнему способно провоцировать осложнения у наиболее незащищенных граждан.

