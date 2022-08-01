Вирусолог назвал симптомы новых подвидов "Омикрона"

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Новые подвиды "Омикрона" могут вызвать сильный насморк, а также длительную боль в горле, сопровождающуюся отеком и покраснением, рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам специалиста, подвиды имеют свойство развиваться в месте инфицирования, например, в рото- и носоглотке.

"Насморк нужен, чтобы физически вымыть с обратным током попавший вирус. В составе слизи, выделяющейся из носа, будет много погибших нейтрофилов, с образованием нейтрофильных сеток", – объяснил врач.

Болезнь проявляется путем реакции на нее иммунитета, пояснил Волчков.

Ранее стало известно, что в России за неделю снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу. Показатель упал с 12,3 до 10,7%. Отмечается, что первым компонентом вакцины против коронавируса к настоящему моменту привились 93 861 747 раз. Полный цикл вакцинации был проведен 89 104 188 раз.

Однако в Роспотребнадзоре заявили, что необходимости возвращать ковидные ограничения в РФ пока нет. У зараженных новыми подвидами "Омикрона" болезнь протекает не в тяжелой форме. В связи с этим рост числа заболевших пока не представляет опасности.