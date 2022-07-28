Необходимости возвращать ковидные ограничения в РФ пока нет – Роспотребнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Роспотребнадзор в настоящий момент не видит необходимости в возобновлении антиковидных ограничений в РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"На сегодняшний день необходимости в возобновлении общефедеральных противоэпидемических ограничений нет", – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что у зараженных новыми подвидами "Омикрона" болезнь протекает не в тяжелой форме. В связи с этим рост числа заболевших пока не представляет опасности.

В России за сутки выявлено 11 515 новых случаев COVID-19, это максимум с 13 апреля. Рост числа госпитализаций отмечен в 31 регионе, снижение – в 40, ситуация не изменилась в 14 субъектах.

За последние сутки в России госпитализировали 1 491 человека с коронавирусом. Это на 8,4% меньше, чем днем ранее. Также после лечения от коронавируса за последние 24 часа выздоровели 5 018 пациентов. Всего COVID-19 в стране перенесли 17 958 463 человека.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал уязвимым категориям граждан носить маски в общественных местах и использовать антисептические средства. Кроме того, сохраняется рекомендация по прохождению ревакцинации от коронавируса раз в полгода.

