В Роспотребнадзоре заявили о 7 случаях заболевания "Кентавром" в РФ

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Семь случаев заболевания новым вариантом коронавируса "Кентавр" выявлено в России в настоящее время, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Доля BA.4/BA.5 в штаммовом составе уже достигла 75%, причем преобладает BA.5. А вот доля BA.2.75 ("Кентавр") пока незначительна – всего семь случаев на всю страну", – цитирует ее ТАСС.

Эксперт также отметила отсутствие необходимости введения коронавирусных ограничений на федеральном уровне. Однако рекомендация по ношению масок уязвимым категориям граждан сохраняется. Кроме того, маски следует использовать при первых симптомах недомогания.

Пшеничная назвала маловероятным резкое увеличение числа госпитализаций из-за коронавируса в РФ. "Новые подварианты "Омикрона" вызывают заболевание, течение которого по тяжести, в принципе, практически сопоставимо с тяжестью ОРВИ", – добавила она.

Ранее в Москве выявили подвид штамма "Омикрон" "Кентавр". В базу VGARus загрузили пять геномных последовательностей, отнесенных к подварианту.

Уточняется, что зараженные переносят болезнь в легкой форме, госпитализация им не потребовалась.

Позже врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что сегодня можно говорить о новой волне коронавируса в России. Однако эксперт подчеркнул, что она неопасна. Специалист также считает, что появление в стране подвида "Кентавр" является признаком окончания пандемии.

Иммунолог добавил, что, по его мнению, не нужно возобновлять ограничения. В частности, вновь вводить масочный и перчаточный режимы. При этом людям, у которых имеются тяжелые заболевания, специалист посоветовал носить маски в общественных местах. Такую же рекомендацию он дал тем, кто принимает иммуносупрессивную терапию, и лицам старше 80–90 лет.

