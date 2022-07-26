Роспотребнадзор напомнил о необходимости носить маски уязвимым категория граждан

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Уязвимым категориям граждан по-прежнему необходимо носить маски в общественных местах и использовать антисептические средства, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Кроме того, сохраняется рекомендация по прохождению ревакцинации от коронавируса раз в полгода.

По данным ведомства, показатель заболеваемости коронавирусом в РФ за последнюю неделю оказался на 50% выше, чем за последние четыре недели. Там отметили, что доля новых линий варианта "Омикрон" BA.4 и BA.5 среди заболевших увеличилась до 75,39%, в то время как на "Кентавр" пришлось 0,16% случаев заражения.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев рассказал, что в России ожидается два пика заболеваемости "Кентавром". По его словам, они придутся на сентябрь и декабрь текущего года. Специалист отметил, что надеяться на коллективный иммунитет не стоит. Жителям необходимо по-прежнему соблюдать санитарные меры, а также пройти ревакцинацию.

