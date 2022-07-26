Эксперт рассказал, когда будет пик нынешнего роста заболеваемости COVID-19

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Пик подъема заболеваемости COVID-19 придется на конец августа, считает вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, вариант штамма "Омикрон" BA.5 начал распространяться во многих странах. Сейчас подъем начинается в государствах, которые отстали от остального мира.

"Мы в эту категорию попадаем. Поэтому подъем у нас идет. Я думаю, что где-то через месяц, наверное, будет пик и потом это все будет снижаться", – цитирует Альтштейна РИА Новости.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России отмечается рост числа заболевших с приходом новых вариантов штамма "Омикрон". По ее словам, российские тесты умеют выявлять все новые геноварианты коронавируса.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что сегодня можно говорить о новой волне коронавируса в России. Однако эксперт подчеркнул, что она неопасна. Специалист также считает, что появление в стране подвида "Кентавр" является признаком окончания пандемии.

Иммунолог добавил, что, по его мнению, не нужно возобновлять ограничения. В частности, вновь вводить масочный и перчаточный режимы. При этом людям, у которых имеются тяжелые заболевания, специалист посоветовал носить маски в общественных местах. Такую же рекомендацию он дал тем, кто принимает иммуносупрессивную терапию, и лицам старше 80–90 лет.

До этого бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев рассказал, что в России ожидается два пика заболеваемости "Кентавром". По его словам, они придутся на сентябрь и декабрь текущего года. Специалист отметил, что надеяться на коллективный иммунитет не стоит. Жителям необходимо по-прежнему соблюдать санитарные меры, а также пройти ревакцинацию.