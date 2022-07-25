Доля заболевших в Москве новым штаммом "Кентавр" незначительная – инфекционист

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что доля заболевших в столице новым подвидом "Омикрон"-штамма "Кентавр" еще очень незначительная. Об этом пишет РИА Новости.

Кроме того, специалист выразил уверенность в том, что тест-систем на определение этого подвида хватит в столице.

"Сейчас (доля заболевших – Прим. ред.) очень еще незначительная. У нас в Москве BA.4, BA.5 в основном сейчас", – объяснил он.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что сегодня можно говорить о новой волне коронавируса в России. Однако эксперт подчеркнул, что она неопасна. Специалист также считает, что появление в стране подвида "Кентавр" является признаком окончания пандемии.

Иммунолог добавил, что, по его мнению, не нужно возобновлять ограничения. В частности, вновь вводить масочный и перчаточный режимы. При этом людям, у которых имеются тяжелые заболевания, специалист посоветовал носить маски в общественных местах. Такую же рекомендацию он дал тем, кто принимает иммуносупрессивную терапию, и лицам старше 80–90 лет.

До этого Малышев рассказал, что в России ожидается два пика заболеваемости "Кентавром". По его словам, они придутся на сентябрь и декабрь текущего года. Специалист отметил, что надеяться на коллективный иммунитет не стоит. Жителям необходимо по-прежнему соблюдать санитарные меры, а также пройти ревакцинацию.