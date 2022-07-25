Эксперт объяснил, с чем связан подъем заболеваемости COVID-19 в России

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В России подъем заболеваемости COVID-19, который наблюдается в настоящее время, вызван не "Кентавром", а другим подвидом "Омикрона", но тесты делают быстро. Об этом рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Эти разработки делаются очень быстро, и внедрение их делается быстро, так что с этим особых проблем нет", – приводит слова Альтштейна РИА Новости.

Он уточнил, что начало подъему заболеваемости положил не ВА.2.75 "Кентавр", а другой подвид "Омикрона" – BA.5.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что сегодня можно говорить о новой волне коронавируса в России. Однако эксперт подчеркнул, что она не опасна. Специалист также считает, что появление в стране нового подвида "Омикрон"-штамма ВА.2.75 "Кентавр" является признаком окончания пандемии COVID-19.

Иммунолог добавил, что, по его мнению, не нужно возобновлять ограничения. В частности, вновь вводить масочный и перчаточный режимы. При этом людям, у которых имеются тяжелые заболевания, специалист посоветовал носить маски в общественных местах. Такую же рекомендацию он дал тем, кто принимает иммуносупрессивную терапию, и лицам старше 80–90 лет.

До этого бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев рассказал, что в России ожидается два пика заболеваемости "Кентавром". По его словам, они придутся на сентябрь и декабрь текущего года. Специалист отметил, что надеяться на коллективный иммунитет не стоит. Жителям необходимо по-прежнему соблюдать санитарные меры, а также пройти ревакцинацию.

