Иммунолог заявил, что у новой волны COVID-19 есть положительная сторона

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Иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, в чем заключается польза новой волны коронавируса. Об этом сообщает "Радио 1".

Специалист отметил, что рост заболеваемости связан с обновлением штаммов.

"Распространение обновленного вируса – это очень хорошая ситуация, потому что создается обновленный иммунитет, и индивидуальный, и общепланетарный, а это приближает окончание пандемии", – объяснил эксперт.

Кроме того, Жемчугов добавил, что инфекция основной частью населения переносится легче. Однако пожилым гражданам и людям с хроническими заболеваниями следует соблюдать меры профилактики, резюмировал иммунолог.

Ранее заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил о росте заболеваемости коронавирусом в России. По его словам, такая тенденция в последние две недели наблюдается практически повсеместно, за исключением Дальнего Востока.

Горелов подчеркнул, что распространение болезни не является взрывным, как в декабре 2021 года.

Эпидемиолог призвал продолжить вакцинацию от коронавируса среди населения России. В противном случае к осени подъем заболеваемости может нарасти, причем параллельно с сезоном гриппа В.