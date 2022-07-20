В Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости COVID-19 почти по всей РФ

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Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил о росте заболеваемости коронавирусом в России. Об этом сообщает РИА Новости.

"К сожалению, в последние две недели в Российской Федерации практически повсеместно, за исключением Дальнего Востока, отмечается рост заболеваемости [COVID-19]", – заявил эксперт.

Горелов подчеркнул, что распространение болезни не является взрывным, как в декабре 2021 года.

Эпидемиолог призвал продолжить вакцинацию от коронавируса среди населения России. В противном случае к осени подъем заболеваемости может нарасти, причем параллельно с сезоном гриппа В.

В России за последние сутки госпитализировали 1 110 человек с COVID-19. Всего по стране были выявлены 5 685 новых случаев коронавируса, 37 пациентов скончались.