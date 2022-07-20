В России за сутки госпитализировали 1 110 человек с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В России за последние сутки госпитализировали 1 110 человек с коронавирусной инфекцией. Это на 17% меньше, чем днем ранее, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Всего выявлены 5 685 новых случаев коронавируса. Лидирует по этому показателю Москва – 1 670 случаев, Санкт-Петербург – 572, Московская область – 443.

От последствий инфекционного заболевания скончались 37 человек. После прохождения лечения выздоровели 4 317 пациентов.

С начала пандемии в России зафиксировали 18 504 729 случаев COVID-19. Успешно перенесли болезнь 17 919 843 человека.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о выявлении в Москве подвида штамма "Омикрон" "Кентавр". В базу VGARus загрузили пять геномных последовательностей, отнесенных к подварианту. Уточнялось, что зараженные переносят болезнь в легкой форме, госпитализация им не потребовалась.

Позднее вирусолог Сергей Нетесов назвал причину позднего появления "Кентавра" в России. Он объяснил, что это произошло из-за ограниченного международного авиасообщения. По словам эксперта, он слабее по симптомам и летальности, чем предыдущие варианты, хотя распространяется быстрее.

Нетесов предупредил, что тем, у кого наблюдается повышенный риск заражения, необходимо ревакцинироваться.

